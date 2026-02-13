2～3日に一度、わずか3分で必ず結果が出る坂詰式やせるスクワット 坂詰式やせるスクワットは、今までの「きつい、面倒、果てしない」というイメージとはまるで違う合理的な筋トレ。 2～3日に一度、わずか3分で必ず結果が出ます。 意外なほど短い時間で効果を発揮するのは、筋トレはもとより生理学や栄養学