「メタ認知」がうまい脳は疲れにくい 自分の行動を客観視する力 トップダウン処理の能力を高めるためには「メタ認知」も重要です。メタとは「高次の」「一段上の」という意味の言葉で、メタ認知は、自分の思考や感情、行動をより高い視点から俯瞰し、認知することを指します。 例えば、自分がプレゼンをしている最中に「今、相手は納得しているな」「この話はあまり受けがよくなさそうだ」と気づけるのは、メタ認知が働いて