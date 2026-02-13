京都記念の攻略POINT 【年齢】好走率は４→５→７→６歳の順 ４歳馬［4・6・3・17］、５歳馬［4・1・3・17］、６歳馬［0・2・1・23］、７歳馬［2・1・3・16］。 連対馬20頭中15頭を占める４・５歳馬が中心。 好走率第１位は４歳馬だが、若いほど好成績という訳ではなく、６歳馬よりは７歳馬が健闘。 一方、８歳以上は［0・0・0・14］と苦戦。 京都記念過去10年のデータ 【出典】『中央競馬 重賞