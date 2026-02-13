「HUAWEI FreeClip 2」ホワイト ファーウェイ・ジャパンは、イヤカフ型完全ワイヤレスイヤフォンの第2世代モデル「HUAWEI FreeClip 2」を、2月20日に一般発売する。価格はオープン、市場想定価格は27,280円前後。あわせて新色としてホワイトも投入し、既存のブラック、ブルーと合わせた3色で展開する。 2025年12月12日からクラウドファンディングで先行販売していたモデル。クラウドファンディングでは1