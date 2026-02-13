AK HC5 アユートは、Astell&Kernブランド初のハイエンドポータブルUSB DAC「AK HC5」を2月21日に発売する。価格は84,700円。AKのハイエンドDAP「SP4000」で採用された技術も投入しているのが特徴。 1.62型OLEDディスプレイを備えたポータブルDACで、出力は3.5mmアンバランス、4.4mm(5極GND結線)のデュアル出力を搭載。 着脱式のUSB-CおよびLightningケーブル、2本のショートケӦ