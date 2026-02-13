MUSINは、SHANLINGとTANCHJIMのコラボレーションモデルとなるポータブルオーディオプレーヤー「M3 Plus ASANO TANCH Edition」を、2月20日に発売する。予約受付は2月13日から。全世界2,000台の数量限定モデルで、価格は79,200円。 Cirrus Logic製DAC「CS43198」を4基搭載する「M3 Plus」をベースに、コラボ特別企画としてリチューニングを施したモデル。 背面パネルには繊細な