ドル円153.35円まで上昇本田氏インタビューに反応との声3月利上げ見送り ドル円は仲値通過後は上昇、一時153.35円をつけた。元内閣官房参与の本田氏のインタビューに反応したとの声が聞かれる。 本田氏はロイターのインタビューで日銀が3月に利上げを見送る可能性が高いとの見方を示した。 本田氏は物価や長期金利が上昇し日本経済が正常化しつつあると指摘。日本はすでにデフレから脱却した