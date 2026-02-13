MUSINは、オーディオメーカーSHANLINGと水月雨-MOONDROP-によるコラボレーションモデルのポータブルCDプレーヤー「Crossover EC Zero T」を、2月20日より発売する。予約受付は2月13日より開始。価格はオー分、市場想定価格は99,495円前後。全世界2000台の数量限定モデルとなる。 「SHANLINGのクラシカルサウンド」と「水月雨の中高域サウンド」の融合を狙った特別仕様モデル