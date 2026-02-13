映画監督の長谷川和彦さんが亡くなった（享年80）。たった2本の監督作品「青春の殺人者」（1976）、「太陽を盗んだ男」（1979）で、日本映画史に名を刻んだ監督である。ほかに、「性盗ねずみ小僧」「青春の蹉跌」などの脚本もあったが、結局、その後は1本も監督作品を手がけることなく、鬼籍に入ってしまった。豪快な人柄でも知られ、学生時代にアメリカンフットボールに打ち込む姿を先輩が「ゴジラそっくり」と評したのがきっか