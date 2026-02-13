◆ミラノ・コルティナ五輪【リビーニョ（イタリア）１２日＝宮下京香】フリースタイルスキー男子モーグルで、堀島行真（２８）＝トヨタ自動車＝が前回北京五輪に続いて銅メダルを獲得した。モーグルの日本勢の連続表彰台は、女子で１９９８年長野五輪を制し、２００２年ソルトレークシティー五輪銅の里谷多英以来２人目、男子では初となった。北京五輪後に拠点をノルウェーに移し、世界屈指のターン技術に加え、空中技も進化した