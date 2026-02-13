簡単すぎてすごい！お手軽マカロン 見た目もかわいく、サクホロ食感がおいしいマカロン。マシュマロを低温で焼くだけでマカロンっぽい食感になる、驚きのレシピをご紹介します！ マシュマロを低温で焼くだけ ※ 記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました 1.オーブンの天板にクッキングシートを敷き、マシュマロを並べます。 2.予熱なしで140度で40分焼きました。うっすらと色づいたらOK。1.