俳優の剛力彩芽（33）が激変した最新ショットを披露し、驚きの声が寄せられている。【映像】「もはや別人」剛力彩芽の最新ショット（別カット）これまでInstagramで雑誌撮影での眉無しショットや、サングラスをかけロングヘアになったドラマ撮影のオフショットなど、様々な姿を見せてきた剛力。剛力彩芽、激変した最新ショットを披露2026年2月11日の更新では、ファッションブランド・FETICOの秋冬コレクションのランウェイを