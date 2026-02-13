古巣戦に臨むフィーラー【（C）B.LEAGUE】 2月14日から同15日にかけて、各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」のB1リーグ第23節が開催される。今節はバイウィーク前最後の2連戦。西地区では首位の長崎ヴェルカに優勝マジック21が点灯した。東地区はゲーム差3の中に5チームがひしめく大混戦。地区4位のアルバルク東京はホームで佐賀バルーナーズ