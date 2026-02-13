2月13日（現地時間12日）、ナウ・アリーナでウィンディシティ・ブルズとグランドラピッズ・ゴールドが対戦。同カードで行われた昨日の試合でGリーグキャリアハイをマークしていた河村勇輝がこの日も先発出場した。 第1クォーターからオフェンスリバウンドの数字を重ねると、残り1:59にこの試合最初のフィールドゴールとなる3ポイントを沈めた。第2クォータ}