ＩＮＰＥＸが５日ぶりに急反落。株価は前日に比べ１０％超下落した。今期業績の減益予想が嫌気されたほか、足もとの原油安も株安要因となった。同社は１２日取引終了後、２６年１２月期の連結純利益は前期比１６．２％減の３３００億円となる見通しだと公表した。原油価格を前期に比べ低く想定したほか、アジア地域での探鉱活動による探鉱費の増加などが減益要因となる。今期配当は前期比８円増の１０８円の予想。同時に発表した