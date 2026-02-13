ライオンが４営業日ぶりに急反発している。同社は１２日取引終了後、２６年１２月期通期の連結業績予想を公表。営業利益の見通しを前期比１０．０％増の４００億円としていることや、年間配当計画を同４円増配の３４円としていることが好感されているようだ。 売上高は同１．９％増の４３００億円となる見通し。セグメント別では一般用消費財が堅調に推移するとみているほか、海外が新規進出国の貢献などから大幅増収になる