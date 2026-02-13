トライアルホールディングスがストップ高の水準となる前営業日比７００円高の３８９０円に買われ、２０２４年９月につけた上場来高値を更新した。同社は１２日の取引終了後、２６年６月期第２四半期累計（７～１２月）の連結決算発表にあわせ、中期経営計画を公表した。最終年度となる２９年６月期に売上高１兆６３００億円（２６年６月期予想は１兆３２２５億円）、ＥＢＩＴＤＡ（利払い・税引き・償却前利益）１０