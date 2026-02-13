正興電機製作所が続急落し、一時ストップ安の水準となる前営業日比５００円安の２２３１円に売られた。１２日の取引終了後、２５年１２月期の連結決算の発表にあわせて、今期業績予想を開示した。今期の売上高予想及び営業利益予想は従来の中期経営計画の水準を下回っており、嫌気した売りが出ている。 今期の売上高予想は前期比１４．７％増の３６０億円、営業利益予想は同１４．７％増の３０億円とした。中期経営計画では