ブレントフォードのマイケル・カヨデが注目を浴びている。現地２月12日に行なわれたプレミアリーグ第26節のアーセナル戦（１−１）に先発したカヨデは、自慢の“武器”で同点弾を演出した。０−１で迎えた71分、敵陣左サイドのタッチラインからロングスローでボックス内へ向けて投げ込む。このボールに反応したセップ・ファン・デン・ベルフがヘディングで反らして、最後はキーン・ルイス＝ポッターが押し込んだ。 21