ＴＯＹＯＴＩＲＥ [東証Ｐ] が2月13日午前(11:00)に決算を発表。25年12月期の連結経常利益は前の期比0.8％減の1013億円になり、26年12月期も前期比19.1％減の820億円に減る見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比5円増の135円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比25.9％増の306億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の12.3％→15.8％に上昇した。 株