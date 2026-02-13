雪印メグミルク [東証Ｐ] が2月13日午前(11:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比5.8％減の166億円に減り、通期計画の206億円に対する進捗率は5年平均の85.7％を下回る80.8％にとどまった。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比52.7％増の39.6億円に拡大する計算になる。 直近3ヵ月の実績である10