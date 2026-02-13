13日11時現在の日経平均株価は前日比511.39円（-0.89％）安の5万7128.45円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は233、値下がりは1335、変わらずは22と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均マイナス寄与度は253.5円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、リクルート が58.16円、ファナック が45.79円、ネクソン が42.58円、信越化 が24.23円と続いている。 プラス寄与度トップは東エレク で、日経