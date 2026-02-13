練習の合間に談笑するホワイトソックス・村上＝グレンデール（共同）【スコッツデール（米アリゾナ州）共同】米大リーグ、ホワイトソックスのバーフィールド・ゼネラルマネジャー（GM）補佐は12日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表に参加する村上宗隆は27日に米国を出発すると明らかにした。同GM補佐は出発が当初の予定から数日遅くなったと説明し「一緒にいられる時間を最大限に活用したい」と強調した。