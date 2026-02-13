１２日から始まった１次リーグで、連敗スタートとなったミラノ・コルティナ五輪のカーリング女子日本代表「フォルティウス」。北京五輪出場を逃した後、資金難で一時はチームの存続が危ぶまれたが、何度も逆境を乗り越えて大舞台への切符をつかんだ。メンバー同士で培った固い絆と覚悟で、合言葉にしてきた「五輪での金」を目指す。（塚本康平）「そうだね〜」「ナイスッ！」。１２日夜（日本時間１３日未明）に行われた１次リ