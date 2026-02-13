FBIはナンシー・ガスリーさんの自宅に設置された防犯カメラの画像を公開した。覆面をかぶっている様子の人物が映っている/FBI（CNN）米NBCテレビの番組「トゥデー」の司会者、サバンナ・ガスリーさんの母親ナンシーさん（84）がアリゾナ州の自宅から何者かに連れ去られたとみられる事件で、米連邦捜査局（FBI）フェニックス支局は12日、玄関の防犯カメラに映った容疑者の特徴を公表するとともに、有力な情報に対する報奨金を10万ド