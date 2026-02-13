女子陸上ハードルの中島ひとみ選手（30）が2026年2月9日、自身のインスタグラムを更新。中国・天津で行われたアジア室内陸上競技選手権大会で、女子60メートルハードルに出場し、銅メダルを獲得したことを報告した。「失敗恐れず、チャレンジしまくる一年に」「2026年開幕、人生初めての国際大会メダル」と報告した中島選手。「新しくいろんなことにチャレンジしてきたこの冬」「変わっていく感覚があるからこそ、もどかしい瞬間も