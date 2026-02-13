きれいめコーデに使えるシャツは、大人の着こなしに取り入れやすいけれど、アイロンが必要そうで少し手間に感じることも。そこで今回は、【GU（ジーユー）】の忙しい朝でもさらっと着るだけでサマになりそうなシャツをご紹介します。アイロンをかけてきちんと感を出すのも良し、かけずにラフにも着こなすのも良さそう。 ほどよくゆとりのあるドルマンスリーブシャツ 【GU】「ドルマンスリー