保育士であり母親でもある私が犯した失敗。しつけの便利ワード「先生に言いつけるよ！」が、我が子の園生活を壊しかけていたとは……。 母親としての私の失敗 言うことを聞かない我が子に、つい口から出た「先生に言っちゃうからね！」という言葉。効果は抜群、その場でピタリと動きが止まりました。 保育士として働く私が、まさかこの禁句を使ってしまうなんて。 でも、家に帰れば私もただの疲れた母親。便利な魔法の