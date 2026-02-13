女子ハーフパイプで平昌銀の劉佳宇が転倒11日に行われたミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子ハーフパイプ予選で転倒して失神し、担架で運ばれた劉佳宇（中国）が自らのSNSで無事を報告。怪我の状況について明かした。2回目の試技の終盤、パイプに板を引っ掛けてしまい顔面を氷上に強く打ちつけた劉佳宇。仰向けに倒れるとその場で動けなくなった。すぐさま医療スタッフが駆けつけて手当を行うと、約10分間の作業の後、担