ディズニーとの長年にわたるパートナーシップをさらに進化させ、スワロフスキーが新しく『美女と野獣』ホームコレクションを発表。ディズニーの名作が紡いだ、35年の魔法を讃えたクリスタルがきらめくコレクションです☆ Swarovski(スワロフスキー) ディズニー『美女と野獣』ホームコレクション 販売店舗：スワロフスキー公式オンラインストアおよび世界各地のスワロフスキー店舗 ディズニーとスワロフスキー