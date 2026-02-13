2026年9月に40周年を迎える「Castlevania」シリーズより、40周年記念企画の第1弾となる最新作『Castlevania: Belmont’s Curse（キャッスルヴァニア ベルモンドカース）』が発表された。発売は2026年を予定。【動画】『キャッスルヴァニア ベルモンドカース』アナウンストレーラー本シリーズは、1986年にファミリーコンピュータディスクシステム向けに第1作目『悪魔城ドラキュラ』を発売し、独特の世界観や美麗なビジュアル、