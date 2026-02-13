数多くのキャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、ホラー映画の金字塔『チャイルド・プレイ』の主人公「チャッキー」のアートを使用したコットン巾着が登場。シークレットを含む全6種のデザインで、コレクションと普段使い両方にぴったりな「ブラインド 巾着M」がラインナップされています☆ スケーター『チャイルド・プレイ』ブラインド 巾着M 価格