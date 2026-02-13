中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京2月13日】中国商務部の何亜東（か・あとう）報道官は12日の記者会見で、カナダ産菜種に対する反ダンピング措置について、事案の複雑さを踏まえて調査期限を3月9日まで延長し、同日までに最終裁定を発表すると明らかにした。何氏は次のように説明した。カナダのカーニー首相が1月に訪中した際、中国とカナダは電気自動車（EV）、鉄鋼・アルミニウム製品、菜種、農水産物など