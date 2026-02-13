愛くるしい笑顔を振りまくママ雀士のギャップがたまらない！「大和証券Mリーグ2025-26」、2月12日の第1試合。U-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）が、対局中に見せた一瞬の表情に注目が集まる場面があった。【映像】見下ろすような視線を送る瑞原明奈（別カット）東4局1本場、瑞原は5万7000点持ちのトップ目という盤石の態勢。さらにリードを広げるべく親番での連荘を狙うが、配牌はピンズで1メンツと、形にするにはやや時間