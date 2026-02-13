【WWE】SMACK DOWN（2月6日・日本時間7日／ノースカロライナ・シャーロット）【映像】高所恐怖症の美女レスラー、決死の“ヤケクソダイブ”高所恐怖症を自認する女子レスラーがヤケクソの決死のダイブ。普段の賑やかしキャラを返上し大一番で覚醒する姿に実況席も「やれば出来る！」「フォームが美しい！」と大絶賛だった。WWE「SmackDown」で行われた女子エリミネーション・チェンバー予選ト