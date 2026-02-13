対米投資・第1号案件の協議のため訪米した赤沢経済産業大臣は、ラトニック商務長官との会談後、「調整すべき論点が残っている」と話し、合意が持ち越しとなったことを明らかにしました。【映像】赤沢大臣、ワシントンでの様子会談は商務省でおよそ1時間半行われ、80兆円規模の対米投資の「1号案件」の決定に向け、集中的な協議が行われました。政府関係者によりますと、ガス火力発電所や人工ダイヤモンドの製造拠点、原油を