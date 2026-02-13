厚生労働相の諮問機関・中央社会保険医療協議会（中医協）は１３日午前、２０２６年度の診療報酬の改定内容を決定し、上野厚労相に答申した。患者の初診時や再診時に２０円上乗せする物価対応料の新設など、経営が悪化する医療機関への支援が柱となる。救急患者を積極的に受け入れる病院への報酬を上げて超高齢社会に対応した体制づくりなども進める。新しい診療報酬は６月から適用される。近年、医療機関は物価高や人件費の上