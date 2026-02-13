埼玉・越谷市で対向車がセンターラインをはみ出し、接触する事故の様子がカメラに捉えられた。衝突後、車は一度減速したものの、現場から走り去った。当て逃げとみられている。被害者の車は大きく破損し、運転手も全治2週間のけがを負って、記憶も曖昧な状態だという。警察は逃走した車の行方を追っている。センターライン“超過”衝突の瞬間埼玉・越谷市で6日午後11時20分頃に撮影されたのは、当て逃げ事故の瞬間だ。被害者は友人