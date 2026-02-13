ダイショーは2026年春夏小売用新製品第1弾を2月1日から発売した。精肉売場向け製品では、使い切りタイプの焼肉のたれ3品や本格的な韓国メニューが楽しめる専用調味料3品などを提案する。精肉売場向けでは「焼肉一番」から「3種の果汁の醤油だれ」「3種の香味野菜の味噌だれ」「柚子胡椒のさっぱり塩だれ」を新発売した。いろいろな種類の肉の特徴、うまみに合わせた使い切りタイプのたれを提案する。「醤油だれ」は牛バラや