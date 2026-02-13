マルコメは「プラス糀 糀甘酒」シリーズのラインアップを強化する。「糀甘酒LL 糖質30％オフ」を商品化し、「糀甘酒LL 糀リッチ粒」の小容量タイプをリニューアルする。2品ともに165㎖LL紙パック。3月上旬から発売する。「糖質30％オフ」は、自社従来品「糀甘酒糀リッチ」と比較して糖質30％オフの糀甘酒。糖質オフ製品にありがちな物足りない味わいに妥協することなく、甘酒好きをうならせる味わいを目指して商品化した