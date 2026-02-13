細い隙間や溝のホコリ、気になりつつも掃除を後回しにしがち…。そんな場所にスッと入って、汚れを絡め取ってくれる細身のブラシがあると、掃除のハードルがぐっと下がります。ダイソーに売っている車掃除用のブラシは、やわらかい毛先で素材を傷つけにくく、専用アイテムにしておくのは惜しいほど使い勝手抜群です！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：車内用マルチブラシ価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソーJANコー