トイレ掃除を「なんとなく」から「確認しながら」に変えてくれる画期的なアイテムをダイソーで発見！見えない部分をそのままにせず、状態を確認しながら手を動かせるのが特徴。少し勇気は要りますが、掃除の基準が一段上がります。いつものルーティンを見直すきっかけになる、なかなか刺激が強めの存在です…！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：トイレブラシ（ミラー付き）価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソーJANコ