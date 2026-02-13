利用状況の変化を踏まえダイヤを変更大阪モノレールは2026年3月14日（土）にダイヤ変更を実施します。 【輸送力を強化】これが大阪モノレールのダイヤ変更概要です（画像）大阪モノレール本線（大阪空港〜門真市間）と彩都線（万博記念公園〜彩都西間）では、平日ダイヤの10時台〜14時台と休日ダイヤの11時台〜13時台、運行間隔を現行の12分間隔から概ね約10分間隔へと変更。これにより、毎時1本が増発となります。また平日