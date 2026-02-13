小物をポーチやバッグに入れる際、ジップ付きの袋に入れて仕分けすると便利。でも、袋によっては薄すぎて破れやすかったり、扱いにくいですよね。そんな悩みを解消してくれるアイテムをダイソーで発見しました！しっかりとした素材ながら扱いやすく、ジップも開けやすくて優秀！小物や薬などを保護しながら持ち運べますよ◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：マルチジップポーチ（9枚）、マルチジップポーチ（7枚）価格：各