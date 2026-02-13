Amazonのセキュリティブランド「Ring」が、セキュリティ企業Flock Safetyとの提携を解消することを明らかにしました。2025年10月にこの提携を発表して以来、Ringは監視社会を嫌う人々からの反発に直面していました。Ring and Flock Cancel Partnership - The Ring Bloghttps://blog.ring.com/about-ring/ring-and-flock-cancel-partnership/Ring cancels its partnership with Flock Safety after surveillance backlash | The Ver