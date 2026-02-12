モリス・チェストナットがジョン・ワトソン医師役で主演を務める『ワトソン』シーズン1が日本初上陸し、いよいよ2月18日（水）からHuluにて見放題独占配信。歴史上最も偉大な探偵の物語を現代に置き換えた本作では、犯罪解決ではなく原因不明の病の謎を解明するワトソンの活躍が描かれる。そんな本作の日本版予告と場面写真が解禁！