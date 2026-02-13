OpenAIが超高速なコーディングAIモデル「GPT-5.3-Codex-Spark」を2026年2月12日にリリースしました。GPT-5.3-Codex-SparkはCerebrasが開発したAIチップで実行され、処理性能の高さと応答速度の速さを両立しています。Introducing GPT-5.3-Codex-Spark | OpenAIhttps://openai.com/index/introducing-gpt-5-3-codex-spark/Introducing OpenAI GPT-5.3-Codex-Spark Powered by Cerebrashttps://www.cerebras.ai/blog/openai-codexspa