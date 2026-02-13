ユース向け音楽＆エンターテインメント・チャンネル「MTV」は、中島健人のニューアルバム『IDOL1ST』のリリースを記念して、撮り下ろしの独占インタビュー特番である「中島健人 Special -IDOL1ST-」を3月12日に初回放送する。【写真】横顔が美しすぎる中島健人番組内では、2月18日にリリースされるニューアルバム『IDOL1ST』収録楽曲の中から厳選した曲の解説を行うほか、ソロアーティストとして2枚目となるニューアルバムに込