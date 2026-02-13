◆第６１回クイーンＣ・Ｇ３（２月１４日、東京競馬場・芝１６００メートル）枠順が２月１３日、発表された。前走の阪神ＪＦで２着のギャラボーグ（牝３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ロードカナロア）は５枠９番。ソダシの半妹で同じく白毛のアイドル候補マルガ（牝３歳、栗東・須貝尚介厩舎、父モーリス）は２枠３番。母がＧ１・２勝馬ノームコアという良血のドリームコア（牝３歳、美浦・萩原清厩舎、父キズナ）は１枠１番に入っ