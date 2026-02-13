アールディーシーが運営する焼肉ブランド「がってんカルビ」は2月11日、「がってんカルビイオンモールむさし村山店」をイオンモールむさし村山(東京都武蔵村山市)1Fにグランドオープンした。がってんカルビイオンモールむさし村山店埼玉県で3店舗を展開するがってんカルビが、東京都内への初出店となる店舗を武蔵村山市にオープンした。営業時間は11:00〜21:00(L.O 20:30)まで。席数は94席となる。がってんカルビイオンモールむさ